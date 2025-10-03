Taylor Swift y Charli XCX: ¿De telonera a rival? La historia detrás de los rumores

La publicación del nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", avivó los rumores de una posible tensión con Charli XCX, centrándose específicamente en la canción "Actually Romantic" donde Swift parece responder a supuestos comentarios de su colega.

Todo comienza en 2019, según Variety, cuando Charli generó malestar entre los seguidores de Swift al declarar a Pitchfork que ser su telonera la hizo sentir como "subiendo al escenario y saludando a niños de 5 años", aunque luego aclaró en sus redes que fue sacado de contexto y que estaba "extremadamente agradecida con Taylor".

Más tarde, en 2023, ambas coincidieron sentimentalmente con miembros de "The 1975", aumentando sus cruces sociales. Swift tuvo un breve romance con el vocalista Matty Healy, mientras Charli ya mantenía una relación con el baterista George Daniel, lo que aumentó sus encuentros en el mismo círculo social.

El lanzamiento de "Brat" (2024) intensificó los rumores con la canción "Sympathy Is a Knife", donde Charli canta: "Esta chica toca mis inseguridades" y añadía: "No quiero verla en el backstage del show de mi novio/Cruzo los dedos, espero que se separen rápido", revelando una tensión personal que los seguidores interpretaron como dirigida a Taylor Swift.

La controversia se reavivó con "Actually Romantic", donde Swift canta unos versos que podrían referirse a Charli: "Te oí llamarme 'Barbie Aburrida' cuando la cocaína te dio valentía/ Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera ignorado / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara".

En Amazon Music, Taylor explicó: "'Actually Romantic' es una canción sobre darte cuenta de que alguien más ha tenido una relación unilateral y adversa contigo, de la cual no sabías...".

La supuesta rivalidad

Aunque los rumores de rivalidad persisten entre los seguidores, ninguna artista ha confirmado oficialmente la disputa.

De hecho, existen gestos que contradicen el conflicto, como cuando Swift elogió públicamente a Charli, durante el lanzamiento de "Brat" en 2024, para New York Magazine: "Me ha impresionado la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché 'Stay Away' por primera vez en 2011. Su escritura es surrealista e inventiva, siempre".

Incluso, en los Grammy 2025 se viralizó un video de Swift bailando con entusiasmo durante la presentación de Charli, un gesto que contradice la narrativa de una enemistad abierta y deja dudas sobre la veracidad de la polémica.

Por su parte, en un concierto en São Paulo en junio, Charli utilizó sus historias de Instagram para exigir el cese inmediato de unos presuntos cánticos de "¡Taylor está muerta!" por parte de asistentes, calificándolos de "perturbadores" y advirtiendo que "no lo tolerará", pues representan "lo opuesto a lo que quiero".