Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su matrimonio tras dos años de relación

La pareja publicó románticas postales.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su matrimonio tras dos años de relación
La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce anunciaron que contraerán matrimonio tras dos años de relación.

Con una serie de románticas postales de la petición, la pareja informó la noticia asegurando que "tu profesora de inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar".

La relación de la exitosa artista estadounidense y el jugador de fútbol americano afloró a mediados de 2023, luego de Kelce fuese visto en uno de los conciertos de "The Eras Tour".

Además de preparar su matrimonio -el cual no tiene fecha conocida-, Taylor Swift enfocará sus próximos meses en el lanzamiento de su próximo disco "The life of a showgirl".

