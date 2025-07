Ringo Starr pidió cambios en el guión de la película de The Beatles de Sam Mendes

Ringo Starr, el baterista del legendario grupo The Beatles, aseguró haber intervenido en el guión de las películas biográficas de la banda que prepara el cineasta Sam Mendes.

Cuando se reunieron en abril pasado, Starr no estaba conforme con cómo era descrito su matrimonio con Maureen Starkey, el cual se extendió desde 1965 a 1975, y cuya relación inició cuando la mujer tenía 15 años.

En charla con The New York Times, el músico indicó que "este proyecto tiene escritores muy buenos y reputados, que escriben genial, pero lo que había no tenía nada que ver con Maureen y yo".

"Así no éramos nosotros. Yo diría 'nunca haríamos eso'", agregó Starr, quien pudo traspasarle su inquietud a Sam Mendes y el asunto quedó solucionado. "Él sabe lo que está haciendo, le envío paz y amor", concluyó el baterista refiriéndose al director.

Este proyecto cinematográfico contempla cuatro películas biográficas distintas, cada una desde la perspectiva de uno de los miembros de The Beatles. Allí Ringo Starr será encarnado por Barry Keoghan, Paul McCartney por Paul Mescal, John Lennon por Harris Dickinson y George Harrison por Joseph Quinn.

El estreno de la película biográfica de The Beatles está fijado para abril de 2028.