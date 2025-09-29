The Chemical Brothers vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
A 10 años de su última visita, el dúo regresa por tercera vez.
A 10 años de su última visita, el dúo regresa por tercera vez.
El dúo The Chemical Brothers volverá a Chile por tercera vez con un DJ Set cargado de energía, que promete hacer vibrar a sus seguidores.
A una década de su tercera y última visita a territorio nacional, Tom Rowlands y Ed Simons vuelven para presentarse en Espacio Riesco el próximo 13 de febrero.
En este show, el legendario grupo -aclamado por sus beats explosivos, visuales hipnóticas y una puesta en escena innovadora- promete revivir clásicos inolvidables como "Hey Boy Hey Girl", "Block Rockin' Beats" y "Galvanize", junto con nuevas creaciones que transportarán a los asistentes a un viaje sonoro inigualable.
Las entradas para el show de The Chemical Brothers estarán disponibles en Puntoticket a partir de este miércoles 1 de octubre al mediodía, con precios que varían entre los $46000 (Early General) y los $115.000 (VIP Standing).
Ver esta publicación en Instagram