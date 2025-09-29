Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.3°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

The Chemical Brothers vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

A 10 años de su última visita, el dúo regresa por tercera vez.

The Chemical Brothers vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El dúo The Chemical Brothers volverá a Chile por tercera vez con un DJ Set cargado de energía, que promete hacer vibrar a sus seguidores.

A una década de su tercera y última visita a territorio nacional, Tom Rowlands y Ed Simons vuelven para presentarse en Espacio Riesco el próximo 13 de febrero. 

En este show, el legendario grupo -aclamado por sus beats explosivos, visuales hipnóticas y una puesta en escena innovadora- promete revivir clásicos inolvidables como "Hey Boy Hey Girl", "Block Rockin' Beats" y "Galvanize", junto con nuevas creaciones que transportarán a los asistentes a un viaje sonoro inigualable.

Venta de entradas

Las entradas para el show de The Chemical Brothers estarán disponibles en Puntoticket a partir de este miércoles 1 de octubre al mediodía, con precios que varían entre los $46000 (Early General) y los $115.000 (VIP Standing). 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada