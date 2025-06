Vocalista de A-ha, Morten Harket, revela que sufre de Parkinson

Morten Harket, vocalista de A-ha, reveló que fue padece la enfermedad de Parkinson.

A través de un comunicado, difundido en su página web, la voz de "Take On Me" hizo público su diganóstico, afirmando que "una parte de mí quería revelarlo" y que aceptar este trastorno "no fue un problema para mí; es mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar lo que me ha estado frenando".

"Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios", detalló el artista noruego de 65 años.

Asimismo, el músico explicó que en 2024 se sometió a dos procedimientos neuroquirúrgicos -donde se le implantaron electrodos en la parte profunda del hemisferio izquierdo del cerebro, y meses después, en el hemisferio derecho- para controlar los síntomas físicos, que resultaron exitosos.

Sobre su carrera musical, el cantante confesó no tener "ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro".

En este contexto, Harket enfatizó: "Mi identidad no se trata de ser cantante, es mi respuesta directa. Sale directamente del corazón (...) Considero que cantar es mi responsabilidad, y a veces pienso que es absolutamente fantástico poder hacerlo. Pero también tengo otras pasiones, otras cosas que son igual de importantes, igual de necesarias y verdaderas".