Yungblud y Steven Tyler se unieron en homenaje a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs 2025

Un emotivo homenaje al fallecido Ozzy Osbourne se vivió durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2025.

Al mando de este tributo estuvo Yungblud, el joven cantante británico que cuenta con una destacada carrera solista y quien reciéntemente se hizo famoso por su interpretación de "Changes" en la despedida de Osbourne en junio pasado.

Ahora, el artista no sólo repitió ese número junto al líder de Extreme Nuno Bettancourt, si no que además hizo su propia versión de "Crazy Train".

Al cierre del show lo acompañaron Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith para tocar la melancólica "Mama I'm comming home".