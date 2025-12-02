Cartelera de fiestas para el Año Nuevo 2026

El 31 de diciembre de 2025 es día miércoles y que esté en medio de la semana no impide que la celebración del Año Nuevo 2026 se tome la agenda, particularmente de quienes prefieren "dar los abrazos" en familia y luego partir.

Hasta el momento, en Santiago ya se han confirmado algunas fiestas para quienes quieran recibir el nuevo años bailando.

Adrenalina 2026

1 de enero de 2026, desde las 0:30 horas, para mayores de 18 años

Matucana 100, Santiago

Entradas desde 20.000 pesos, en Passline

Claptone The Masquerade

31 de diciembre de 2025, desde las 23:00 horas

Fundo Colmito, Concón

Entradas desde 47.500 pesos, en Puntoticket

Reload 2026 White Party

31 de diciembre de 2025, desde las 22:30 horas

Club Hípico de Santiago

Entradas desde 30.000 pesos, en Ticketplus

Año Nuevo Subte 2026

31 de diciembre de 2025, desde las 23:55 horas, para mayores de 23 años

Club Subterráneo, Providencia

Entradas desde 13.200 pesos, en Ticketplus

Misa Santiago Año Nuevo 2026

1 de enero de 2026, desde las 1:00 horas

Club Room, Recoleta

Entradas desde 22.000 pesos, en Ticketplus

The Last Dance 2025 → 2026

31 de diciembre de 2025, desde las 23:55 horas

Centro Parque, Las Condes

Entradas desde 20.000 pesos, en Passline

Año Nuevo Hola 2026

31 de diciembre de 2025, desde las 23:59 horas

Teatro Caupolicán, Santiago

Entradas desde 21.850 pesos, en Puntoticket

Bar 38 Fiesta de Año Nuevo