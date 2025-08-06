Síguenos:
Tópicos: Magazine | Panoramas

Fiestas Patrias 2025: cartelera de fondas

Autor: Cooperativa.cl

El más chileno de los jolgorios tendrá un fin de semana XXL, con cuatro días de celebraciones.

Fiestas Patrias 2025: cartelera de fondas
Con los festivos del 18 y 19 de septiembre en días jueves y viernes, las Fiestas Patrias 2025 se configuran como un gran fin de semana largo para celebrar a la patria, en -sin duda- el más chileno de los jolgorios.

Así, a lo largo del país se instalan fondas y ramadas, desde las más tradicionales, enfocadas sólo en la comida y tragos típicos; así como las que convierten los días patrios en verdaderos conciertos.

Acá te presentamos una lista de las fondas más relevantes.

Fonda Ñuñoa El Corazón de Niña

  • 17 al 21 de septiembre, Parque Estadio Nacional: Tomo Como Rey, Juana Fe, Huambaly, Américo y más - Entradas

Fonda Doña Florinda

  • 18 a 21 de septiembre, Walker Martínez 2295, La Florida: Chico Trujillo, Ráfaga, Américo, Amar Azul, Los Vásquez y más - Entradas

Fonda Fábrica

  • 18 de septiembre, Arena Recoleta: Swing de Mono, Santiago Rebelde, Santo Barrio y más - Entradas

Fonda Nómade

  • 17 a 20 de septiembre, Matucana 100: Camiseta 22, Metalengua, Dúo Pajarito y más - Entradas

Fiesta de la Chilenidad Melipilla

  • 17 a 20 de septiembre, costado Club Aéreo Melipilla: Santaferia, Zúmbale Primo, Los Vásquez, Alanys Lagos y más - Entradas

