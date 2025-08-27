Vuelven los globos gigantes a la Alameda: fecha confirmada

El desfile de globos gigantes por el eje Alameda-Providencia en Santiago, y que organiza una multitienda, confirmó su edición 2025, la que se adelanta como "la más extensa de su historia".

Se trata del llamado "Paris Parade", desarrollado por la cadena de retail Paris, emulando la "parada" de Acción de Gracias que organiza la tienda Macy's en Nueva York.

¿Cuándo y dónde es la Paris Parade 2025?

A diferencia de años anteriores, donde se realizaba durante los primeros días de diciembre, ahora el Paris Parade se realizará durante noviembre.

Así, la fecha fue fijada para el domingo 23 de noviembre, una semana después de las elecciones presidencial y parlamentaria; y tendrá su inicio en avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, finalizando en la Alameda, frente al Palacio de La Moneda.

El show se iniciará al mediodía e incluirá globos gigantes de personajes como Harry Potter, Bluey, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y el navideño reno Ralf, entre otros.