A besos en un yate: las imágenes que confirmarían el romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Tras varias especulaciones, Katy Perry y Justin Trudeau parecen haber confirmado su relación.

Según reportes de Daily Mail, la cantante y el exprimer ministro de Canadá fueron captados sobre el Caravelle, yate de la artista, en la costa de Santa Bárbara, California, a fines de septiembre.

Las fotografías muestran una gran cercanía entre la pareja, compartiendo abrazos y besos en la cubierta de la embarcación.

"Las fotos fueron hechas por un pasajero de un barco turístico que pasaba por allí a finales del mes pasado, mientras Perry disfrutaba de un breve descanso de su gira mundial Lifetimes", indicó el tabloide británico.

La presunta confirmación del romance llega casi tres meses después de que la voz de "Roar" y el político fueran vistos cenando en Montreal, Canadá, desatando rumores sobre una posible relación.

Cabe recordar que Perry anunció el fin de su relación con el actor Orlando Bloom el pasado julio. En tanto, el matrimonio de Trudeau y Sophie Grégoire llegó a su fin a mediados de 2023, después de 18 años juntos.