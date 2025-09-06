Actor detrás del Gato Juanito asesoraría a Kaiser en primer debate presidencial

El actor Fernando Ortiz, conocido por interpretar al Gato Juanito en "Cachureos", daría un salto a la política al integrarse al equipo del candicato presidencial Johannes Kaiser.

Según reportes del portal ExAnte, el intérprete estaría ayudando al diputado a prepararse para el primer debate presidencial, que será transmitido este 10 de septiembre por Chilevisión.

"Kaiser se preparará junto a los periodistas Karen Unda, Israel Vilches, el historiador Jorge Marchant y la directora de comunicaciones Taryn Coopman, quienes van a representar como sparrings a los moderadores y otros candidatos" detallo el citado medio.

Bajo esta línea, añadieron que "Kaiser es asesorado por el actor Fernando Ortiz (el 'Gato Juanito' de Cachureos) y la esteticista experta en colorimetría, Isidora Undurraga", detalló el medio.

Además de su carrera actoral -donde destaca su paso por "Cachureos" entre 1993 y 1995, y participaciones en programas como "Mea Culpa", "Irreversible" y "Lo que callamos las mujeres"-, el actor reveló que tiene experiencia como publicista y trabaja en la actualidad en su propia agencia, Oveja 100, dedicada a asesorías en el rubro de la educación.

Previamente, Ortiz se había visto vinculado a la derecha, participando en 2020 de una conversación con José Antonio Kast. En dicha ocasión, el ex de Alejandra Herrera se declaró como un "gato libertario".