Actor detrás del Gato Juanito asesoraría a Kaiser en primer debate presidencial
Fernando Ortiz, conocido por su trabajo en "Cachureos", estaría trabajando con el candidato del Partido
El actor Fernando Ortiz, conocido por interpretar al Gato Juanito en "Cachureos", daría un salto a la política al integrarse al equipo del candicato presidencial Johannes Kaiser.
Según reportes del portal ExAnte, el intérprete estaría ayudando al diputado a prepararse para el primer debate presidencial, que será transmitido este 10 de septiembre por Chilevisión.
"Kaiser se preparará junto a los periodistas Karen Unda, Israel Vilches, el historiador Jorge Marchant y la directora de comunicaciones Taryn Coopman, quienes van a representar como sparrings a los moderadores y otros candidatos" detallo el citado medio.
Bajo esta línea, añadieron que "Kaiser es asesorado por el actor Fernando Ortiz (el 'Gato Juanito' de Cachureos) y la esteticista experta en colorimetría, Isidora Undurraga", detalló el medio.
Además de su carrera actoral -donde destaca su paso por "Cachureos" entre 1993 y 1995, y participaciones en programas como "Mea Culpa", "Irreversible" y "Lo que callamos las mujeres"-, el actor reveló que tiene experiencia como publicista y trabaja en la actualidad en su propia agencia, Oveja 100, dedicada a asesorías en el rubro de la educación.
Previamente, Ortiz se había visto vinculado a la derecha, participando en 2020 de una conversación con José Antonio Kast. En dicha ocasión, el ex de Alejandra Herrera se declaró como un "gato libertario".