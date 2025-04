Actor Hernán Contreras zanja rumores sobre su sexualidad tras atrevidas fotos en redes

Tras alejarse de la televisión, el actor Hernán Contreras se ha dedicado a explorar otra faceta profesional, incursionando en el modelaje.

Y es que, a raíz de sus atrevidas fotografías- enfocadas en la expresión corporal-, el artista confesó que ha recibido mensajes con propuestas subidas de tono, las que incluso han dado paso a especulaciones sobre su vida privada.

En conversación con el podcast "Reyes del drama", el intérprete, que participó de producciones como "Pacto de sangre" y "Secretos de familia", decidió aclarar las dudas sobre su orientación sexual.

"Durante un tiempo entendí que historias y fotos funcionaban mejor si me sacaba la polera. Podría comunicar cualquier cosa y sin polera funcionaba. ¿Marketing? Un poco", partió diciendo.

Bajo esta línea, Contreras añadió: "Lo hice, porque me pasaba en ese tiempo que me hue... demasiado con el tema de si era o no gay".

"No soy gay, me considero hetero hasta el momento, nunca he sentido nada por un hombre. Pero me hue... tanto que ya, subo una foto", sentenció.