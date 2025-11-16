"Agarra una patita… de la primera dama": Ma. Luisa Godoy desclasificó romance en gira oficial

La animadora María Luisa Godoy recordó dos curiosas anécdotas amorosas en giras presidenciales, las que conoció a raíz de su trabajo como periodista de prensa.

En su podcast "Mari con Edu", que realiza con su colega Eduardo Fuentes, la profesional recordó que en el citado viaje un hombre, quien no era autoridad, estaba relacionado con una mujer que integraba la comitiva, pese a que tenía pareja.

En una de las noches, y tras compartir unos tragos, la fémina lo instó a subir luego a su habitación, algo que él intentó, pero se terminó equivocando de pieza.

"Entra, agarra una patita... y era de la primera dama", relató Godoy, quien afirmó que la esposa del Mandatario -a quién no identificó- gritó el nombre de su marido, lo que generó revuelo, aunque no terminó con nadie removido de su cargo.

De hecho, agregó, finalmente la pareja terminó casándose y al equivocado visitante nocturno incluso "lo vi anoche" en una ceremonia de TVN.

Michelle Bachelet y la pareja que encontró en su pieza

Además, Godoy recordó otro hecho, que la propia Presidenta Michelle Bachelet le confirmó, cuando en una gira por Valdivia, la jefa de Estado recibió la llave de su habitación, pero cuando entró notó que no estaba hecha y que había rastros de uso.

Pero todo escaló, porque en el dormitorio de la habitación Bachelet encontró más que una pieza desordenada, porque en la cama había una pareja dedicada a las artes amatorias.

"Como Michael Jackson", la Presidenta dio marcha atrás y salió del lugar, añadió Godoy.