Alison Mandel y Pedro Ruminot revelan que adoptaron a una niña

Los comediantes Alison Mandel y Pedro Ruminot sorprendieron a sus seguidores al revelar que son padres de una niña mediante la adopción.

A través de redes sociales, los ex Club de la Comedia compartieron una postal junto a la pequeña Mila, quien llegó a la familia luego de que la pareja pasara varios años en el proceso legal.

"Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros. Hace exactos 3 meses supimos que éramos padres de Mila nuestra pequeña hermosa, sonriente y regalona", escribieron.

Asimismo, los humoristas afirmaron que su familia "finalmente está completa y la casa se llenó de aún más colores y amor (...) Todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo".

"Ya llevamos 3 meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo", sentenciaron.

Ruminot y Mandel, quienes llevan más de una década juntos, recibieron a Baltazar, su primer hijo en común, en 2020. Asimismo, el triunfador del Festival de Viña es padre de Diego y Facundo, frutos de una relación anterior.