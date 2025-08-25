Amanda Bynes, exactriz infantil, muestra su nueva apariencia tras retoque estético

La exactriz Amanda Bynes, conocida por participar de producciones como "The Amanda Show" y "She's the Man", apareció en sus redes sociales para mostrar su apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, la exestrella infantil mostró el resultado de un relleno de labios al que se sometió, apareciendo en la imagen con el cabello rubio, su tatuaje de corazón en el rostro y los labios hinchados, mencionando en la imagen al doctor con el que se atendió.

Previamente, la exartista había abordado su proceso para mejorar su aspecto físico y salud mental, revelando que ha utilizado Ozempic para bajar de peso.

La exintérprete, que tenía una prometedora carrera en Hollywood, dejó la actuación definitivamente en 2012. Ese mismo año, compartió varios mensajes extraños en redes sociales y fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras esto, Bynes, de 39 años, ha causado varias polémicas debido a sus problemas con las drogas y salud mental, quedando bajo la tutela de sus padres hasta 2022.

En tanto, volvió a causar controversia el pasado abril tras abrir un perfil en OnlyFans. Sin embargo, solo interactúa con sus seguidores, sin subir contenido sexual explícitio.