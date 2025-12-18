Amparo Noguera sobre los últimos días de su padre: "Muchos amigos dejaron de ir a verlo"

A casi dos meses de la muerte de Héctor Noguera, su hija Amparo Noguera se sinceró sobre la partida del legendario actor.

En conversación con revista Velvet, se refirió a su relación con la muerte: "Creo que tengo miedo a que la muerte se trate de sentirse mal físicamente, del dolor. Eso no me gusta. Creo que es importante tener una ley de eutanasia. Qué alivio sería vivir en un país que tuviera esa ley".

"Lo que se me hace difícil en el caso de mi papá es que era una persona excesivamente activa, de ir a grabar una teleserie y después ir a hacer una función. Y eso ocurrió hasta hace muy poco. Hace tres meses, dos antes de que él muriera, mi papá era una persona activa, que estaba trabajando", comentó.

Y añadió que "a pesar de que es normal y es parte de la vida que tu padre se muera, sobre todo a cierta edad, en el caso de mi papá, a mí me cuesta ponerlo ahí. Porque no se murió de viejo, se murió de cáncer".

Respecto a los últimos días de su progenitor, fallecido el pasado 28 de octubre, Amparo señaló que "se murió súper acompañado por su familia".

"Muchos amigos dejaron de ir a verlo de un momento en adelante. Por eso entendí el valor del contacto, lo encontré, y la paz con la decisión del otro, de su decisión con respecto a la muerte", cerró.