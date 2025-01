Benjamín Vicuña habría llamado a Wanda Nara tras confirmarse relación de Icardi con China Suárez

El drama entre Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia "China" Suárez ha sumado un nuevo episodio, y es que Benjamín Vicuña, ex de la actriz de "Casi Ángeles", se habría puesto en contacto con Nara.

De acuerdo al programa argentino "Intrusos", el actor chileno, que protagonizó un tenso encontrón con la madre de sus hijos menores a inicios de la semana, habría llamado a la conductora de televisión luego de que Icardi y Suárez confirmaran su romance.

"Benjamín llamó a Wanda ayer a la tarde (por el jueves). Acá se arma el escándalo porque Vicuña hoy está más del lado de Wanda Nara que de la China Suárez, que es la madre de sus hijos", explicó el periodista Guido Záffora.

Bajo esta línea, el panelista del programa afirmó que el intérprete habría "consolado" a la ex de Icardi: "Vicuña le decía a Wanda que 'Eugenia es así' que no se preocupe (...) estuvieron como media hora hablando".

Asimismo, Záffora negó que las hijas del futbolista y su expareja tuvieran una mala relación con la "China", con quien pasaron Navidad, contraria a las afirmaciones de Yanina Latorre.

"Me dijeron que nunca hubo ningún tipo de situación incómoda y que la China es muy amorosa con las hijas de Wanda. Eso no quita que haya sucedido algo, pero que las nenas siempre supieron que Eugenia era la China (...) Esta es la versión que me llega a mí, que los días que pasaron fueron súper pacíficos", cerró.