Benjamín Vicuña homenajeó a su hija Blanca, a 13 años de su muerte

El actor Benjamín Vicuña compartió este 8 de septiembre un sentido mensaje en recuerdo de su hija Blanca, quien falleció en 2012 a los seis años a causa de una neumonía hemorrágica. La pequeña nació fruto de su relación con la modelo Carolina "Pampita" Ardohain.

A 13 años de su partida, el intérprete publicó en redes sociales un video de la menor acompañado de un extenso texto en el que expresó su dolor: "Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta".

En su mensaje, Vicuña evocó los sentimientos que lo han acompañado desde entonces: "El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento".

El actor también destacó cómo la presencia de su hija se refleja en la vida cotidiana de la familia: "Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras".

Finalmente, Vicuña reafirmó la importancia de honrar la memoria de Blanca con resiliencia: "Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar".