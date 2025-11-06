Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Brad Pitt presenta millonaria demanda contra Angelina Jolie

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

El actor alega "daños y perjuicios" en la venta de un viñedo, adquirido mientras estaba casado con su colega.

Brad Pitt presenta millonaria demanda contra Angelina Jolie
El actor estadounidense Brad Pitt denunció a Angelina Jolie por 35 millones de dólares (unos 30 millones de pesos) por daños en el marco de la batalla legal que mantiene la expareja sobre el Château Miraba.

De acuerdo a la revista People, a finales de octubre el equipo legal del intérprete presentó mensajes enviados y recibidos por la defensa de su exesposa relacionados con la venta en 2021 de la participación de esta en ese castillo y su viñedo en la Provenza francesa.

En uno de esos intercambios, en noviembre de 2023, los abogados de Jolie mencionaban que Pitt había demandado a su clienta por 35 millones de dólares en concepto de daños, y señalaban que el actor era quien debía asumir el gasto de recopilar y presentar los documentos que demostraran o no dichos daños.

El artista presentó una primera demanda en 2022 alegando que la madre de sus hijos había vendido su participación en Château Mirabal al grupo Tenute del Mondo pese a su acuerdo previo de que ninguno de los dos se desharía de su propiedad sin el consentimiento del otro.

Por su parte, la ganadora del Oscar negó la existencia de tal pacto y respondió a su vez con una contrademanda alegando que su exmarido estaba librando una "guerra vengativa" en su contra.

La próxima audiencia pública de este caso, según People, está programada para el 17 de diciembre.

