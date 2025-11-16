Síguenos:
Personajes

Britney Spears registró su "piyama party" con Kim y Khloe Kardashian

Autor: Redacción Cooperativa

"Estamos relajándonos", comenta en un video la "princesa del pop".

Britney Spears registró su
"Estamos relajándonos", comentó Britney Spears en un video que publicó el sábado, registrando una reunión con Kim y Khloe Kardashian, en una suerte de "junta de chicas" o "piyama party".

En la grabación se ve a Spears besando en la mejilla a ambas hermanas, en medio de risas.

A la reunión también llegó Cade Hudson, representante y mejor amigo de la cantante pop.

"Una familia tan cálida, hermosa y amable... ¡Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar! ¡Fue un honor pasar tiempo con ustedes! ¡Felices fiestas!", remarcó la intérprete de "Toxic" u "Oops!...I Did It Again".

