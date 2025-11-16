Britney Spears registró su "piyama party" con Kim y Khloe Kardashian

"Estamos relajándonos", comentó Britney Spears en un video que publicó el sábado, registrando una reunión con Kim y Khloe Kardashian, en una suerte de "junta de chicas" o "piyama party".

En la grabación se ve a Spears besando en la mejilla a ambas hermanas, en medio de risas.

A la reunión también llegó Cade Hudson, representante y mejor amigo de la cantante pop.

"Una familia tan cálida, hermosa y amable... ¡Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar! ¡Fue un honor pasar tiempo con ustedes! ¡Felices fiestas!", remarcó la intérprete de "Toxic" u "Oops!...I Did It Again".