Bruce Willis es internado en un centro de cuidados especiales tras avance de su enfermedad

Debido al deterioro por su estado de salud, la familia de Bruce Willis -que sufre de demencia frontotemporal- decidió llevar al actor a una casa de cuidados especiales.

La información fue confirmada por su esposa, Emma Heming Willis, confesando en el matinal "Good Morning America" que internar al intérprete fue una difícil decisión.

"Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas", aseguró.

En esta misma línea, la modelo añadió que el protagonista de "Duro de Matar", con quien tiene dos niñas de 13 y 11 años, querría "que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad".

Pese a estar internado, la británica detalló que la estrella de Hollywood está bien cuidado y recibe visitas constantes de sus familiares: "Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana", dijo.

"Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante", recordó la mujer sobre las primeras situaciones que alertaron del deterioro cognitivo del artista.

Hace unos días, Heming había actualizado sobre la salud de Willis, revelando que, pese a que el actor tenía "buena salud" y seguía "muy activo", ha ido perdiendo el lenguaje.