Camila Andrade revela difícil diagnóstico: dolores son permanentes

Camila Andrade ha sido protagonista este 2025 en el mundo del espectáculo, luego de que se confirmara su relación con Francisco Kaminski, la que motivó la separación del animador de Carla Jara, su pareja.

Luego, la mediática y también conductora terminó con el involucrado en el caso del "rey de Meiggs" y aprovechó de sumarse al programa de CHV "Fiebre de Baile", donde sigue en competencia.

Pero Andrade ahora enfrenta una nueva complicación, de carácter médico, pues reveló que fue diagnosticada con una enfermedad de causa desconocida, pero que provoca intensos dolores músculo-esqueléticos, así como otros padecimientos.

"Todos los días de mi vida siento dolor... es como si tú le dieras un canillazo súper fuerte a tus piernas, pero eso es el sistema nervioso central", contó en "Podemos Hablar" (CHV).

"Me diagnosticaron fibromialgia este año. Fue como un balde de agua fría para mí, porque claro, soy una mujer relativamente sana, me muevo, hago deporte, trabajo harto, siempre trabajé desde muy chica (...) tenía dolores de hace mucho tiempo, muchos años. En los últimos años se han agudizado", profundizó.

La fibromialgia suele estar acompañada por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo; y la medicina estima que sus síntomas suelen iniciarse después de un traumatismo físico, una cirugía, una infección o un cuadro importante de estrés.