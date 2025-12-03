Campanas de boda: Miley Cyrus se compromete con el músico Maxx Morando

Miley Cyrus pisará nuevamente el altar y es que, según reportes, la cantante se comprometió con el músico Maxx Morando.

Durante la premiere de "Avatar: Fuego y Ceniza", realizada el pasado lunes, la artista -que participa del soundtrack de la cinta- apareció luciendo un largo vestido negro y un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda.

En tanto, la revista People confirmó el compromiso entre la exDisney Channel y el baterista de la banda Liily, quien es seis años menor que ella.

La ganadora del Grammy y Morando anunciaron su relación en abril de 2022, aunque se desconoce el momento en el que comenzaron su noviazgo.

En una entrevista a Vogue en junio de 2023, Cyrus compartió que se conocieron en una cita a ciegas.

Cabe recordar que a fines de 2018, la mítica "Hannah Montana" contrajo matrimonio con el actor Liam Hemsworth, terminando abruptamente en agosto de 2019.