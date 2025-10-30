Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Campus Oriente de la UC despidió a Héctor Noguera

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde se ubica la Escuela de Teatro del plantel pontificio, se realizó el responso en memoria del actor Héctor "Tito" Noguera, fallecido el 28 de octubre pasado, a raíz de un cáncer.

Desde el recinto, un cortejo partió hacia el cementerio Parque del Recuerdo, con paradas en el Teatro UC, en Plaza Ñuñoa; Mega, el canal de televisión donde trabajaba actualmente; y la Pérgola de las Flores, en el barrio Mapocho.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados