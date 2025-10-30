En el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde se ubica la Escuela de Teatro del plantel pontificio, se realizó el responso en memoria del actor Héctor "Tito" Noguera, fallecido el 28 de octubre pasado, a raíz de un cáncer.

Desde el recinto, un cortejo partió hacia el cementerio Parque del Recuerdo, con paradas en el Teatro UC, en Plaza Ñuñoa; Mega, el canal de televisión donde trabajaba actualmente; y la Pérgola de las Flores, en el barrio Mapocho.

