Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat se casaron tras 12 años de relación
La ceremonia de matrimonio contó con cerca de 180 invitados en Chicureo.
La ceremonia de matrimonio contó con cerca de 180 invitados en Chicureo.
La abogada y conductora de TV Carmen Gloria Arroyo y el modelo Bernardo Borgeat realizaron una ceremonia de matrimonio luego de 12 años de relación.
La instancia se desarrolló la noche del sábado en un recinto de Chicureo y contó con cerca de 180 invitados.
Según dijo el argentino a LUN, "alguna lagrimita me sacó. Seguramente va a salir algún video llorando. Fueron lágrimas de alegría. También las lágrimas, cuando uno está muy contento, afloran".
Entre los invitados al matrimonio estuvieron Tonka Tomicic, Ignacio "Nacho" Gutiérrez y la exministra Karla Rubilar.
View this post on Instagram