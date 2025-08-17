Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat se casaron tras 12 años de relación

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La ceremonia de matrimonio contó con cerca de 180 invitados en Chicureo.

La abogada y conductora de TV Carmen Gloria Arroyo y el modelo Bernardo Borgeat realizaron una ceremonia de matrimonio luego de 12 años de relación.

La instancia se desarrolló la noche del sábado en un recinto de Chicureo y contó con cerca de 180 invitados.

Según dijo el argentino a LUN, "alguna lagrimita me sacó. Seguramente va a salir algún video llorando. Fueron lágrimas de alegría. También las lágrimas, cuando uno está muy contento, afloran".

Entre los invitados al matrimonio estuvieron Tonka Tomicic, Ignacio "Nacho" Gutiérrez y la exministra Karla Rubilar.

