Carola Varleta puso fin a relación con hijo de Pedro Engel: tendría romance con Francesco Gazzella

Un nuevo romance quedó al descubierto en la última emisión de "Primer Plano": Carolina Varleta y Francesco Gazzella.

Según reportes del programa, la actriz puso fin a su relación con Kabir Engel, hijo del tarotista Pedro Engel, tras más de una década juntos.

En tanto, el pololeo de la intérprete y el periodista de Canal 13 -quienes son compañeros en el programa radial "La Hora del Taco"- se habría dado poco después de terminar con el dueño del famoso restaurante "Santo Remedio".

"Era tema, los auditores y los compañeros de trabajo los molestaban. Hace un mes que no ocultan su amor, salen juntos, ella ya dejó la casa con Kabir y me dijeron que estaban muy enamorado", aseguró Cecilia Gutiérrez, panelista del espacio farandulero.

Por su parte, el comunicador evitó entregar detalles, aunque aseguró que su corazón "está muy bien".

Además, el programa de Chilevisión señaló que Varleta y Gazzella "ya no ocultan su amor y se les ha visto juntos en lugares públicos".