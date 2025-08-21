Cata Vallejos relató episodios de violencia desde Avellaneda: Tuvo que pedir disculpas por sus dichos

La influencer Cata Vallejos protagonizó una incómoda situación en redes sociales debido a sus dichos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, el cual fue suspendido debido a violentos incidentes.

Vallejos se encontraba en el Estadio Libertadores de América apoyando a su novio, el jugador de Independiente Pablo Galdames. Desde la tribuna publicó historias antes del inicio del partido, pero también comenzó a relatar los primeros desmanes que se registraron en el recinto.

"Qué lamentable que, por un grupo de personas, porque no hay que generalizar, el partido tenga que parar... Los mismos jugadores están pidiendo que se calmen... ¿Están tirando bombas? ¡Basta! ¡Están tirando hueás! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿A qué vienen?! ¿A mirar el parido o vienen a tirar cosas?", vociferó la instagramer en una de sus historias (que fue borrada más tarde).

"Es un grupo de personas nada más quienes están tirando cosas desde arriba a la barra de Independiente, abajo, que encuentro que es terrible porque hay niños, mamás, papá. Vandalismo total", agregó más tarde, apuntando al sector donde se ubicaban los hinchas de "la U". "Qué triste todo, muy lamentablemente el vandalismo por parte de los que hicieron daño, por parte de cualquier lado", complementó.

Las disculpas de Cata Vallejos

Horas más tarde, y tras observar las violentas agresiones que sufrieron hinchas de Universidad de Chile, Vallejos retomó su cuenta de Instagram para pedir disculpas.

"Yo acabo de llegar casa y viendo recién todo lo que pasó en algunos videos de personas que me mandaron. Lo encuentro terrible, la violencia por parte de algunos hinchas del rojo. ¡No avalo la violencia ahora ni nunca!", señaló.

"La salud de las personas agredidas es lo más importante ahora. Y perdón si les molestó lo que subí al principio, pero era lo que veía desde donde estaba y en el momento", concluyó la influencer.