Cecilia Bolocco aseguró que el "Bolocazo" fue un invento

Durante el Festival de Viña del Mar del año 2000, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco realizó un número de apertura que fue ampliamente recordado por una controversia surgida tras su presentación.

En esa oportunidad, algunos medios aseguraron que la animadora había mostrado más de la cuenta al levantar una pierna durante el baile, momento que apodaron como "Bolocazo".

La imagen fue publicada en diversas portadas de diarios nacionales, con una estrella agregada para censurar la zona en cuestión. El episodio generó una intensa cobertura mediática y permaneció por años como uno de los momentos más comentados del certamen.

A casi 25 años de esos hechos, Bolocco abordó nuevamente el tema en el programa "Podemos hablar". En la conversación, señaló que lo ocurrido fue una invención de la prensa y sostuvo que la fotografía no mostraba lo que se afirmó en ese entonces.

"¿Cómo se iba a ver todo si yo estaba con medias y con una malla?", expresó la animadora, enfatizando que aquella presentación fue la primera vez que una conductora del Festival realizó una apertura musical en el escenario de Viña del Mar.

"Era la primera vez que la animadora salía haciendo una apertura musical, fue como muy importante e inventaron eso", remató.