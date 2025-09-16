Cecilia Gutiérrez desclasifica encontrón con Carla Jara: la encaró por dejar mal a Kaminski

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló un incómodo episisodio con Carla Jara, quien la encaró por difundir información sobre su expareja, Francisco Kaminski.

Durante su podcast "Bombastic", la comunicadora relató el incidente, ocurrido poco después de que el exlocutor radial se viera vinculado al caso del "rey de Meiggs": "Me encontré con ella justo en esos días cuando ella había contratado un guardaespaldas para su hijo, como dos días después de eso en Disney on Ice", dijo.

En este contexto, la panelista de "Primer Plano" detalló que fue abordada por la exMekano tras salir del show para comprar comida, donde esta defendió al padre de su hijo.

"Para mí fue súper incómodo por el lugar, porque había gente mirando y ella estaba muy molesta", indicó la reportera, añadiendo que le confesó estar "muy dolida porque los medios nos hemos encargado de dejar a Kaminski como el peor hombre del planeta".

Tras la tensa escena, Gutiérrez recordó la aparición de Jara en "Podemos Hablar" en 2024, donde arremetió contra exanimador -que había sido acusado de serle infiel a la notera de "Mi Nombre Es" con Camila Andrade.

"Yo, inmediatamente, pensé: '¿Quién estuvo hace un año en PH dejándolo como el peor hombre del mundo?' No fui yo, pero no dije nada porque no era el contexto. No me puedes decir 'lo estan dejando como el peor hombre del mundo porque es el papá de mi hijo', cuando ella había estado un año atrás en PH siendo muy severa con sus declaraciones", cerró.