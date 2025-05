Chilena fue atropellada en Tailandia: Se le olvidó que en el país se maneja al revés

La influencer chilena Cata Cazu, preocupó a sus seguidores al revelar que fue atropellada por un furgón militar mientras se encontraba en Tailandia.

A través de una historia de Instagram, la joven explicó que iba a cruzar la calle para tomar un Uber que la llevaría al aeropuerto, cuando ocurrió el accidente.

"Se me olvidó que los autos en Tailandia andan al revés y ¡boom!, me atropellaron", comentó la creadora de contenido que resultó con una fractura en la pierna derecha que requirió una operación inmediata.

Afortunadamente, su seguro de viaje cubrió los 12 millones de pesos chilenos que costó la cirugía, además de su pasaje de regreso a casa. "Lo bueno es que me voy a tener que quedar una semana más acá en el hospital, con comida y alojamiento gratis. Estoy ahorrando, chiquillos", comentó a modo de broma.

"No puedo estar más agradecida. Mi consejo es que siempre viajen con un buen seguro, porque de verdad esto fue terrible y ellos han hecho todo por mí", agregó.

Posteriormente, la creadora de contenido compartió una imagen en la que se le puede ver junto a los solados que la atropellaron, quienes la fueron a visitar al hospital para disculparse y entregarle regalos.

"Me dieron una canastita con cosas y cuando me den el alta me pagarán un hotel y me llevarán al aeropuerto. No puedo ser más afortunada", concluyó la joven.