Chris Evans recibió a su primer hijo junto a su esposa Alba Baptista
La pareja de actores, que contrajo matrimonio en 2023, mantuvo en secreto el embarazo.
La pareja de actores, que contrajo matrimonio en 2023, mantuvo en secreto el embarazo.
El actor Chris Evans se convirtió en padre por primera vez junto a la portuguesa Alba Baptista, también actriz.
De acuerdo a TMZ, la pareja recibió a una niña, Alma Grace, a fines de la semana pasada en Massachusetts.
Si bien, representantes de la pareja no han respondido las solicitudes de los medios, las sospechas sobre un posible embarazo -que se mantuvo completamente en secreto- comenzaron a circular entre los fanáticos durante junio.
En dicha ocasión, Luiz Baptista, progenitor de la intérprete, respondió a una publicación del día del padre hecha por un fan page de Evans, donde él y padre de la estrella de Marvel fueron celebrados.
"Muchas gracias, querido Chris ¡Ya se viene el tuyo!", escribió, creyendo que la cuenta pertenecía a su yerno.
Evans y Baptista, de 44 y 28 años respectivamente, contrajeron matrimonio en septiembre de 2023, luego de dos años de relación.