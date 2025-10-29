Chris Evans recibió a su primer hijo junto a su esposa Alba Baptista

El actor Chris Evans se convirtió en padre por primera vez junto a la portuguesa Alba Baptista, también actriz.

De acuerdo a TMZ, la pareja recibió a una niña, Alma Grace, a fines de la semana pasada en Massachusetts.

Si bien, representantes de la pareja no han respondido las solicitudes de los medios, las sospechas sobre un posible embarazo -que se mantuvo completamente en secreto- comenzaron a circular entre los fanáticos durante junio.

En dicha ocasión, Luiz Baptista, progenitor de la intérprete, respondió a una publicación del día del padre hecha por un fan page de Evans, donde él y padre de la estrella de Marvel fueron celebrados.

"Muchas gracias, querido Chris ¡Ya se viene el tuyo!", escribió, creyendo que la cuenta pertenecía a su yerno.

Evans y Baptista, de 44 y 28 años respectivamente, contrajeron matrimonio en septiembre de 2023, luego de dos años de relación.