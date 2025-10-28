Síguenos:
Cientos de personas asistieron al velorio de Héctor Noguera en campus de la UC

Cientos de personas acudieron este martes al Campus Oriente de la Universidad Católica para despedir al actor Héctor Noguera, fallecido a los 88 años tras una dilatada y destacada carrera en teatro, cine y televisión.

Muchos actores como Ramón Núñez, Jaime Vadell, Francisco Reyes, Pablo Schwartz, Rodrigo Bastidas, llegaron al velorio, al igual que representantes del Gobierno como los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo y Carolina Arredondo. Y también se hicieron presentes el expresidente Eduardo Frei y su esposa, Marta Larraechea.

