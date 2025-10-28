Cientos de personas acudieron este martes al Campus Oriente de la Universidad Católica para despedir al actor Héctor Noguera, fallecido a los 88 años tras una dilatada y destacada carrera en teatro, cine y televisión.

Muchos actores como Ramón Núñez, Jaime Vadell, Francisco Reyes, Pablo Schwartz, Rodrigo Bastidas, llegaron al velorio, al igual que representantes del Gobierno como los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo y Carolina Arredondo. Y también se hicieron presentes el expresidente Eduardo Frei y su esposa, Marta Larraechea.

