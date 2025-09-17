Confirman quiebre entre Kaminski y Camila Andrade: "No fue de la mejor manera"

La mediática relación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade ha llegado definitivamente a su fin.

De acuerdo al periodista Manu González, que dio los primeros reportes en el podcast "Bombastic" de Cecilia Gutiérrez, la ruptura fue "con diferencias irreconciliables y no de la mejor manera".

"Te puedo confirmar que Francisco Kaminski y Camila Andrade sí que están absolutamente separados", aseguró el comunicador. "Ella le habría enrostrado a Francisco Kaminski que él no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo, cosa que desde luego habría dolido y me imagino que quizás también enojado un poco", complementó.

Además, el español añadió que el exlocutor radial habría calificado a la exMiss Chile como "una aprovechadora".

Camila Andrade aclara quiebre con Kaminski

Por su parte, la exparticipante de "Gran Hermano" rompió el silencio para aclarar las especulaciones sobre el quiebre.

"Toda la información que se ha filtrado es falsa. El quiebre fue por otras razones profundas que me reservo por respeto a lo que alguna vez hubo", dijo en conversación con Hugo Valencia.

Finalmente, Andrade indicó que tuvo "razones de sobra para terminar mi relación importante, eso es lo único que diré. Insisto, por respeto a lo que existió, no me referiré más al asunto".