Coreógrafa asegura que Myriam Hernández no le pagó por un show: "Me aburrí"

La cantante Myriam Hernández recibió una serie de acusaciones en su contra por supuestas deudas monetarias por el no pago de servicios e incumplimiento de contrato.

Fue un reportaje de "Primer Plano" el que reveló que la artista fue señalada como deudora por productores y extrabajadores. Una de ellas es la bailarina Ivana Vargas, que trabajó con Hernández en un concierto que hizo en el Movistar Arena en 2024.

A través de su Instagram, la coreógrafa expuso la información de "Primer Plano" y agregó que "me aburrí, (Myriam) también me dejó de contestar y me debe Movistar 2024".

"18 bailarines, más vestuario, más sala, más mis honorarios. Y las disculpas no pagan los sueldos de mi equipo", sostuvo la bailarina.

En conversación con Chilevisión, Vargas señaló que "esperé tiempo suficiente para que se armara un plan de pago, pero viendo la cantidad de deudas que tienen, debo ser un eslabón muy pequeño".

Además de la coreógrafa, el productor colombiano Pedro Puentes reclama un pago de $115 millones por una frustrada gira en su país, mientras que el exmánager de Hernández, Claudio Riquelme, exige un monto de $5 millones por un show concretado en Calbuco en 2025.