"Creo que me debe más plata": Viuda del "rey de Meiggs" apunta a Kaminski

La investigación por el crimen de José Felipe Reyes, conocido como el "Rey de Meiggs", avanzó con declaraciones de su viuda ante fiscalía, donde apunta directamente al comunicador Francisco Kaminski, a quien acusa de ocultar información y de mantener una deuda mayor a la reconocida por él.

Un reportaje de T13 obtuvo las declaraciones entregadas por la viuda de la víctima en septiembre, C.D.A.M., quien conserva los registros de las cuentas de su difunto marido, y señaló: "Yo a Kaminski le avisé cuando venía de Viña a Santiago, lo llamo y le digo: 'oye, mataron a Felipe', y me dijo 'chuta, Coni, ¿cómo?', me dio las condolencias y nada más".

"Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata". La mujer asegura también que la deuda real ascendía a 70 millones de pesos, mientras que Kaminski ha reconocido solo 45 millones.

El comunicador, por su parte, ha defendido su rol en la causa. En el programa OnlyFama afirmó que su deuda surgió tras un fallido negocio familiar y detalló: "En su interés de ayudarme, él me empieza a decir 'yo tengo un capital, piensa en algún negocio'. En esa buena intención hicimos 3 o 4 negocios, en algunos nos fue bien, en otros no".

Sobre el monto, precisó que la deuda con Reyes era de "45 millones, pero si nos iba bien en el negocio de Puerto Montt, con el 'Puma' Rodríguez, si se llenaba, el pago serían los 45 que él colocó más 25 de utilidades". Afirmó que en ese negocio perdieron 59 millones de pesos y el acuerdo con Reyes era respetar su aporte de capital.

Finalmente, el fiscal Miguel Ángel Orellana aclaró que Kaminski "está en calidad de testigo y no como imputado". El comunicador, en tanto, afirmó: "Yo declaro en calidad de testigo por un llamado de un amigo, que lamentablemente ya no está con nosotros".