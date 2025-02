Cristina Tocco debuta en plataforma para adultos a sus 67 años

A sus 67 años, la actriz Cristina Tocco sorprendió al anunciar su llegada a una plataforma para adultos.

En conversación con LUN, la intérprete reveló que decidió unirse a Arsmate, el denominado "OnlyFans chileno", luego de que la misma empresa afirmara que sigue siendo un "sex symbol".

"Soy una señora sensual y vamos a explotar también esa parte", dijo al citado medio. "Después de esa primera reunión con Arsmate me sentí muy validada, agradada, muy confiada", añadió al respecto.

Respecto a la decisión de participar de la página, Tocco reveló que fue una decisión que analizó junto a su familia, llegando a un consenso luego de no encontrar problemas en esta nueva faceta.

"La verdad es que vi las fotos y me siento muy feliz, son muy artísticas, son sexies.El fotógrafo fue un encanto, me hacía sugerencias, pero lo que más me gustó de esto es que yo soy la creativa y yo amo el teatro, amo crear", aseguró.

Asimismo, la artista se refirió a los prejuicios sobre las mujeres mayores en estas plataformas, destacando que esta incursión "valida que podemos ser sexy y sensuales, que podemos exponer nuestra femineidad y nuestras cuervas también. Después de los 60 se suele pensar que la mujer se tiene que encerrar y poner una túnica".