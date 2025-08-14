Critican a Emilia Dides por realizar actividad extrema durante su embarazo

Emilia Dides, exMiss Universo Chile, vive días especiales en Dubái junto a su pareja, el exjugador de la NFL Sammis Reyes; pues durante este viaje la pareja anunció que espera a su primer hijo, noticia que fue celebrada por sus decenas de miles de seguidores en redes sociales.

Sin embargo, la alegría se vio acompañada por un episodio que generó debate. A través de Instagram, Dides publicó imágenes y un video en el que se la ve conduciendo un buggy a gran velocidad por las dunas del desierto, mientras Reyes grababa la experiencia desde el asiento del copiloto.

La publicación encendió las alarmas de varios seguidores, quienes le advirtieron sobre los riesgos que esta actividad podría implicar para su embarazo, especialmente en los primeros meses: "Sé responsable, no es un muñeco lo que llevas en tu vientre", por ejemplo.

Pese a las críticas, también hubo usuarios que defendieron su derecho a disfrutar de sus vacaciones, siempre que tomara las precauciones necesarias, con comentarios tales como: "Emilia prepárate porque de ahora en adelante en todo lo que hagas van a venir las 'expertas' a decirte cómo vivir tu vida".

Hasta el momento, la modelo no ha respondido públicamente a las observaciones.