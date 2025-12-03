Daniela Castro sufrió una pérdida: no sabía que estaba embarazada

Tras desvanecerse durante un ensayo del programa "Fiebre de Baile" (CHV), Daniela Castro fue sometida a diversos exámenes médicos, descubriendo que había sufrido la pérdida de un embarazo, el cual desconocía.

"Decido contarles sobre mi salud, ya que tengo más claridad y he procesado lo que pasa. Llegué a la clínica por diarrea y me descubrieron anemia. El punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien", contó a través de sus redes sociales.

La cocinera y figura televisiva agregó: "El punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indicó que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal. Entre exámenes y exámenes vimos que mi útero súper activo, vascularizado a full, y con más exámenes supimos la razón".

"Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí. Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo harían en una mujer embarazada, paro ya no había embarazo, sólo había un mini yo que no vivió", lamentó.

"Por ahora no puedo hacer nada, sólo esperar que la progesterona hago su trabajo, porque es mi útero el que está en juego", agregó Castro.