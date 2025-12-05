Denise Rosenthal desata especulaciones sobre nueva relación con empresario fitness

A más de un año de su separación de Camilo Zicavo, Denise Rosenthal reapareció públicamente junto a Mauricio Noval, empresario del rubro fitness y propietario de dos gimnasios en Chile y Perú.

La aparición ocurrió en el lanzamiento de una aplicación vinculada al entrenamiento, donde ambos posaron frente a cámaras. Noval compartió una fotografía en Instagram en la que aparece junto a Rosenthal y otras figuras del espectáculo, entre ellas Emilia Dides, Sammis Reyes y Austin Palao.

La presencia de la cantante en el evento reforzó las especulaciones iniciadas en octubre, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez adelantó que: "No es raro ver a Denise subiendo historias a su Instagram, poniéndose fuerte, entrenando, y ahora sí que tiene personal trainer para ella solita".

Noval, de 32 años y profesor de educación física, ha desarrollado proyectos ligados a gimnasios de formato boutique en Santiago y Lima. Su presencia en redes se concentra en rutinas de entrenamiento y contenidos sobre vida saludable.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado formalmente su relación, la exposición conjunta en un evento de prensa y las interacciones públicas alimentan la tesis de un nuevo romance.