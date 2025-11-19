Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

DJ Méndez fue atropellado por funcionario municipal en Isla de Maipo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La municipalidad aseguró que el funcionario tiene una "impecable y larga trayectoria".

DJ Méndez fue atropellado por funcionario municipal en Isla de Maipo
En portada

El cantante DJ Méndez denunció en sus redes sociales y ante las autoridades que fue víctima de un atropello por parte de un funcionario de la Municipalidad de Isla de Maipo.

La voz de "Lady" relató en su cuenta de Instagram que "acabo de ser atropellado" y que "venía con mi perrita en bicicleta y este tipo se pasó el signo Pare, y me impactó y continuó atropellándome sin parar".

Méndez agregó que el involucrado "no tenía licencia al día y debía usar lentes, pero no los llevaba puestos".

Desde la Municipalidad mencionada reconocieron que el hombre es funcionario, aunque señalaron que el accidente "ocurrió en su vehículo particular y en horas de la mañana, previo al horario de entrada".

Además agregaron que "el involucrado es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio, por lo que resulta sorpresiva y lamentable su participación".

