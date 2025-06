"¿Dónde está la dama de hierro?": Fran García-Huidobro responde a las críticas

La reciente entrevista de Fran García-Huidobro a Karol Lucero en el programa Only Fama generó una ola de reacciones en redes sociales. En la conversación se abordaron temas sensibles como el aborto libre y la paternidad, lo que desató críticas tanto por la supuesta pasividad como por momentos de agresividad por parte de la actriz.

García-Huidobro, conocida por su estilo directo y confrontacional, que le valió el apodo de "Dama de hierro", abordó en sus historias de Instagram las quejas que recibió por no interpelar con más fuerza al entrevistado: "Desperté con algunos comentarios".

En un video con la descripción "se ofrece corona", la conductora agregó:"Tengo la sensación de que la gente está esperando algo de mí que yo no les voy a dar, porque ya se los di muchos años".

La también actriz explicó que su interés ha evolucionado: "A mí, a esta altura de mi carrera, no me interesa incomodar al entrevistado. Me interesa que se pueda expresar, que se pueda explicar, más allá de si yo comparto o no su opinión", aclaró.

Por ello, refirió directamente a su apodo más reconocido: "Todo esto de la dama de hierro… ¿dónde está la dama de hierro? No sé, quizás creció, envejeció y el resto no", ironizó.

Finalmente, dijo estar dispuesta a que otra persona se encargue de cumplir su rol mediático: "Creo que hay un montón de gente, de damas, que quieren usar esa corona, yo se las cedo, encantada de la vida".