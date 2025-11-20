¿Dónde y a qué hora ver la participación de Inna Moll en la final de Miss Universo?

Este jueves se celebrará en Tailandia la ceremonia final del Miss Universo 2025, competencia donde participará la chilena Inna Moll.

"Han sido días intensos pero hoy vamos a darlo todo porque me siento como si hubiera llegado a una prueba con estudio. Le hemos puesto todo el esfuerzo y todo el cariño", aseguró la modelo horas antes de la definición.

Esta semana Moll desfiló en la competencia con un traje inspirado en las Torres del Paine, "un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile", aseguró en sus redes sociales.

¿Cuándo y dónde ver la final?

La gran final del Miss Universo 2025 se podrá ver este jueves desde las 22:00 horas por las pantallas de Canal 13, con un programa conducido por el Ignacio Gutiérrez y Karla Constant.