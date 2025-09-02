"El inicio del fin": Álvaro Ballero aclara los motivos detrás de su quiebre matrimonial

A una semana de confirmar el fin de su matrimonio, Álvaro Ballero aclaró los motivos de su quiebre sentimental con Ludmila Ksenofontova.

A través de Instagram, el exchico reality abordó las especulaciones que afirmaban que su matrimonio acabó debido a que se oponía a que la patinadora y bailarina rusa, a quien conoció en el programa "Estrellas en el hielo" (2008), volviera a trabajar.

"Estas semanas han sido terribles, el dolor más profundo que he sentido, para mí el matrimonio era para toda la vida, pero me equivoqué una y otra vez, estoy tratando de mejorar, ser mi mejor versión", partió diciendo en el posteo, acompañado de una fotografía de la madre de sus cuatro hijos.

Tras repasar sus errores, como las deudas y la pérdida de su "trabajo perfecto", la figura farandulera desmintió los rumores: "No es cierto que no la dejaba trabajar como escriben sus seguidoras o especulan los medios, no fue así. Es más, este último tiempo le pedí que se reincorpore como profesional, y apoyé en casa", afirmó.

Sin embargo, la reincorporación de la artista al circo fue "el inicio del fin, dicotómicamente el circo nos unió y después nos separó", lamentó.

"Ludmila es esta imagen, pura luz y brillo, pero la opaqué y este es mi consecuencia (...) Gracias por estos 17 años. Gracias por ser el ser más increíble y luminoso que se topó con este ogro", sentenció Ballero.