El mea culpa de Mauricio Israel: "A lo mejor no he sido buen papá"

Mauricio Israel ha vuelto al centro del debate mediático luego de que un joven de 25 años revelara ser el hijo "oculto" del comunicador.

En una entrevista con "Primer Plano", Alexander Israel explicó que, debido a negligentes tratos de sus padres, terminó con secuelas físicas y psicológicas que terminaron afectando su calidad de vida.

Por su parte, la figura televisiva señaló que el joven está reconocido legalmente desde que nació y, a petición de su adre, lo mantuvo lejos de la esfera mediática a raíz debido a su condición TEA y Asperger.

"Ella no quería exponerlo al bullying (...) yo tuve contacto con ella hasta el 2007, cuando me fui de Chile, y después perdimos el contacto y yo tampoco hice muchos esfuerzos por buscarlo y por saber cómo estaba, porque también la mamá me pidió que me alejara por mi situación y cometí el error de haberme alejado demasiado", aseguró el comentarista deportivo en el programa "No es lo mismo" de Tevex.

Asimismo, el animador hizo un mea culpa sobre su rol como padre, reconociendo que vio a Alexander por segunda vez en su vida hace solo seis meses: "A lo mejor no he sido buen papá y no he sido buen papá con ninguno de mis hijos. Entonces también tengo que entender todos los procesos que yo he vivido".

Finalmente, Israel afirmó que esta situación puede ser una oportunidad para "pensar y hacer un mea culpa importante con respecto a cómo he sido yo como papá".