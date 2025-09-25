Eliana Albasetti será formalizada por accidente de tránsito: La acusan de maniobra imprudente

La influencer Eliana Albasetti fue citada para el próximo mes de noviembre a una audiencia de formalización por el cuasidelito de lesiones graves ocasionadas durante un accidente de tránsito.

Según solicitó el fiscal Juan Pablo Duhalde de la fiscalía local de Las Condes, Albasetti deberá concurrir a la cita por haber producido un accidente vehícular en marzo pasado mientras conducía su auto en Vitacura.

"Al no estar atenta a las condiciones de tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda con la finalidad de continuar la marcha hacia Avenida Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta conducida por la víctima", asegura el escrito.

La víctima, un motorista llamado Alejandro Dángelo, terminó con una fractura de tobillo izquierdo, la cual es catálogada como grave.

Si bien la argentina podría enfrentar cargos en la audiencia del 3 de noviembre, es probable que se llegue a un acuerdo reparatorio entre ambas partes. De hecho Eliana Albasetti adelantó a Lun que este pacto ya se conversó y que debería ratificarse en la instancia judicial.

"Desde el momento del accidente estuve en contacto con el motorista que resultó lesionado y llegamos a un acuerdo reparatorio que, espero, quede oficializado en la audiencia citada", expresó Albasetti al citado medio.