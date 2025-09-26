Emma Watson sobre J.K. Rowling: "Espero poder seguir queriendo a quienes piensan distinto"

Emma Watson, recordada por su papel de Hermione Granger en "Harry Potter", habló sobre su relación con la autora de la saga, J.K. Rowling, durante una entrevista en el pódcast "On Purpose With Jay Shetty", donde reconoció lo complejo del vínculo aunque sigue valorando a la escritora.

"Creo que haber tenido esa experiencia y los recuerdos personales que guardo de Jo no significa que los pierda por pensar distinto. No creo que sea una cosa o la otra. Mi deseo más profundo es que la gente que no comparte mi opinión pueda seguir queriéndome, y yo poder seguir queriendo a quienes piensan diferente", expresó Watson.

El distanciamiento entre ambas surgió en 2020, tras las declaraciones de Rowling sobre las personas trans, ampliamente cuestionadas por considerarse transfóbicas.

En ese entonces, Watson manifestó públicamente su apoyo a la comunidad trans con un mensaje en redes sociales: "Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente".

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

"Lo que más me molesta es que nunca se hiciera posible una charla", expresó Watson. Sin embargo, afirmó que mantiene la disposición a una eventual conversación.

Actualmente, Watson mantiene un receso en su carrera actoral desde hace siete años, etapa que ha descrito como una de las más felices y saludables de su vida.