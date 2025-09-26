"Eres una drogadicta": Aránguiz arremete contra Coni Capelli y genera rechazo en los medios

La tensión entre Daniela Aránguiz y Coni Capelli escaló nuevamente esta semana, en medio de declaraciones cruzadas y recriminaciones públicas. Todo comenzó cuando Capelli afirmó que Aránguiz "representa lo peor de la sociedad", "un ejemplo a no seguir" y que "es un cero aporte a la televisión".

En respuesta, Aránguiz se refirió al tema en el programa "Sígueme" de TV+, asegurando que "yo no tengo que ser un aporte para nada, yo estoy para entretener".

Sin embargo, sus palabras se tornaron duras cuando dijo: "Yo creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa, como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discoteque, que eres una regalada (...) Eres una drogadicta y te reto, hazte un examen de sangre y muéstralo", replicó Daniela.

Además, Aránguiz acusó a Capelli de actitudes inapropiadas en el pasado con figuras de la farándula, como Rai Cerda y Faloon Larraguibel.

Además, Aránguiz relató un enfrentamiento con Capelli en un pub, donde la ex Gran Hermano la empujó y la insultó, gritándole "canera" por sus visitas pasadas a Jorge Valdivia. Según Daniela los guardias no intervinieron por decisión suya.

El conflicto también giró en torno a la participación de Capelli en "Fiebre de Baile" de Chilevisión. Daniela descartó sumarse al programa debido a su contrato con Mega, que le impide participar en otros espacios televisivos, incluso si lo hubiera hecho gratis, solo para provocar la renuncia de Capelli.

Reacciones de otros medios

El episodio generó repudio de parte de otros personajes del medio. El periodista Sergio Rojas calificó de "asqueroso" el ataque de Aránguiz, cuestionando también la inacción de otros panelistas y destacando que, aunque Capelli no sea de su agrado, nadie tiene derecho a tratarla de "drogadicta" o degradarla públicamente.

En paralelo, la polémica se extendió a redes sociales, en el muro de Instagram de Infama.cl, se subieron los dichos de Aranguiz y un "Me gusta" de Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, generó revuelo entre los internautas.