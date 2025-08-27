Ex de Álvaro Ballero rompe el silencio tras quiebre matrimonial: "Es un proceso difícil"

Luego de que Álvaro Ballero confirmara el fin de su matrimonio, Ludmila Ksenofontova, quien fue su esposa por 17 años, rompió el silencio.

A través de su cuenta de Instagram, la patinadora rusa escribió: "Estamos atravesando un proceso dificil: Álvaro y yo hemos decidido tomar caminos separados. Es una decisión que asumimos con respeto mutuo y con la responsabilidad de cuidar lo más importante de nuestras vidas: nuestros cuatro hijos".

Sin entregar más detalles sobre la separación, la bailarina pidió a sus seguidores "respeto a nuestra intimidad, a nuestra familia y, sobre todo nuestros niños".

"Les pido que eviten especulaciones o juicios. Somos una familia que busca transitar este proceso de la mejor manera posible para todos. Si desean acompañarnos con palabras de cariño, serán bien recibidas", sentenció.

Los supuestos motivos del quiebre

Si bien, Ballero y Ksenofontova, que se conocieron en 2008 mientras participaban del programa "Estrellas sobre hielo", no revelaron los motivos del quiebre, Francisco Halzinki indicó que la pareja habría tenido problemas cuando la rusa intentó retomar su carrera profesional.

"Me hablan de una angustia constante por parte de Álvaro de ser él quien llevaba el sustento económico de su hogar y poder mantener a sus cuatro hijos, a su familia completa", dijo el panelista de "Hay que decirlo" (Canal 13).

Bajo esta línea, el "experto en reality" agregó que "habría existido una limitación por parte de Álvaro en poder permitirle a Ludmila, su esposa, a que ella se pudiera realizar de manera profesional. Él quería tener una familia más bien tradicional y conservadora".

"Él quería que ella se preocupara de la casa y de los hijos. Ella le planteó en diferentes ocasiones tener la posibilidad de desempeñarse como trabajadora, cualquiera que sea el área. Él también la limitaba y le decía que no", declaró Halzinki.