Exesposa de Kaminski detalló millonaria deuda que le dejó el animador

Edith Poblete, la exesposa de Francisco Kaminski, entregó detalles sobre la millonaria deuda que le dejó su matrimonio con el animador.

Por estos días el también locutor radial se encuentra en el centro de la polémica por sus vínculos con Wilson Verdugo, sindicado como el responsable del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs".

En ese contexto Poblete visitó el programa "Only Fama" para hablar de su experiencia con Kaminski y sobre el calvario que ha tenido que vivir tras su divorcio.

De acuerdo a su relato ambos adquirieron un departamento por 18 mil UF en 2010, el cual fue hipotecado por el animador por un monto de $380 millones sin que su pareja lo supiera.

"Nada hacía presagiar que cuando se fue, me llega una demanda por el banco de embargo, porque él había sobre-endeudado el departamento (...) una demanda de millones que valía más que el departamento", explicó la mujer.

"Yo ponía las manos al fuego. Cuando me separé (...) me decían 'tienes que dejar todo en limpio ahora'. Y yo 'no, no, no', confiaba completamente en él. Nunca vi nada malo, ni cosas extrañas en él. Hicimos una comunión de familia, tú no te imaginas que tu pareja te va a dejar así", agregó.

En ese sentido confesó que "yo quedé endeudada por 30 años (...) con una cuota de 1.800.000. Me da mucha vergüenza".