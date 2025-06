Exesposa de Marcelo Ríos reitera que pensión no le alcanza

Ya firmado el divorcio, Paula Pavic, otrora esposa de Marcelo "Chino" Ríos, volvió a afirmar que la pensión que recibirá del extenista no es suficiente, pues sólo para gastos fijos necesita unos 7.000 dólares mensuales.

Con cinco hijos en común, Pavic relató que "sólo la cuenta de la luz sale 1.600 dólares", frente a los 14.500 que acordó con Ríos.

"Sé con lo que vivo y sé que eso (la pensión pactada) no me alcanza para seguir el mismo estilo de vida; y me niego a bajar mi estilo de vida y el de mis hijos", dijo a LUN.

Según Pavic, "mucha gente me ha dicho que tengo que adaptarme a la nueva realidad que implica, a todas luces, un menor presupuesto. Que me tengo que apretar. ¿Pero por qué me tengo que amoldar a situaciones? ¿Por qué bajar tus sueños a tu realidad cuando puedes cambiar tu realidad al porte de tus sueños? Si quieres vivir la vida que quieres vivir, no me tengo que adaptar".

"Prefiero subir mis ingresos", añadió, apuntando a su empresa de parches de fototerapia, así como libros de crecimiento personal que vende a través de Amazon.